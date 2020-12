Dronken vrouw gebruikt Kerstmis als excuus bij politiecontrole in Willebroek: “Dan mag je toch drinken?”

Willebroek - De lokale politie heeft op kerstdag een Wodca-actie gehouden op verschillende locaties in Mechelen en Willebroek. Een vrouw werd betrapt met 1,9 gram pro mille alcohol in haar bloed. “Het is Kerstmis, dan mag je toch drinken?”, beet ze de agenten toe. Ze had ook geen rijbewijs op zak.

De vrouw had de aandacht van de politie getrokken, omdat ze op de Schoolweg in Willebroek zigzag over beide rijstroken reed. “De voorruit van haar voertuig was zodanig aangedampt dat ze bijna geen zicht meer had op de weg en ze was die ruit al rijdend met de mouw van haar jas aan het schoonvegen. Ze droeg geen veiligheidsgordel en was duidelijk dronken”, stelt de politie.

De vrouw weigerde aanvankelijk een ademtest af te leggen. Uiteindelijk blies ze toch, met een positief resultaat. “Ze was erg onbeschoft en riep ons onder meer toe: ‘Het is Kerstmis, dan mag je toch drinken!”. Haar rijbewijs bleek bovendien nog op de politierechtbank in Brugge te liggen, na een eerder rijverbod van 3 februari tot 2 mei 2020. Ze was dus nog steeds haar rijbewijs niet gaan ophalen. Er werd in afwachting daarvan een stuurstang op haar voertuig geplaatst.”

De politie nam tijdens de actie in totaal 627 ademtests af. Vijf bestuurders testten positief: vier hadden te veel gedronken, een had drugs gebruikt. Twee rijbewijzen werden onmiddellijk ingetrokken voor vijftien dagen, een bestuurder moest zijn rijbewijs inleveren voor een periode van zes uur en twee voor een periode van drie uur.