Zware brand in bistro

In bistro Dé Clesse op het Marktplein in Oudenburg woedde zaterdagmorgen een zware brand. De vlammen sloegen uit het dak en de schade in het ganse gebouw is bijzonder groot. De uitbater was aanwezig, maar raakte niet gewond. “Ik heb niets meer. Enkel de slaapkleren die ik aanhad”, zegt hij.

Een zware brand richtte zaterdagmorgen heel wat schade aan in bistro Dé Clesse op het Marktplein in Oudenburg. Het vuur ontstond op de bovenverdieping. Uitbater Patrick Konings (41) woont in het pand en was aanwezig op het moment van de brand. “De hond was heel luid aan het blaffen”, zegt hij. “Ik werd ongerust en ging boven kijken. Ik nam een brandblusapparaat mee, maar op de trap vielen de brokstukken al naar beneden. Er hing een enorm dikke rookpluim. Blussen was onmogelijk, dus ik liet het brandblusapparaat staan. Ik maakte me klein en ben naar buiten gerend, samen met de hond.”

De brandweer werd verwittigd en die haastten zich meteen ter plaatse. Toen ze arriveerden sloegen de vlammen net uit het dak. De pompiers kregen het vuur uiteindelijk wel onder controle en konden de vlammen blussen. Ze konden echter niet meer verhinderen dat de schade enorm groot was. Het hele dak werd vernield en ook binnen in het gebouw is de schade hel erg groot. “Ik ben alles kwijt”, zegt Patrick. Hij moest met lede ogen aankijken hoe het vuur zijn pand vernielde. “Het enige wat ik nog heb zijn de slaapkleren die ik droeg.”

Hij baat de bistro al 2,5 jaar uit. Hij woont zelf ook boven de zaak. Voorlopig is het onduidelijk hoe de brand precies kon ontstaan. “Boven staan enkel glazen en wat materiaal. We komen er eigenlijk bijna nooit. Er staat wel een boiler, maar die werd pas twee jaar geleden vernieuwd. Ik heb dus echt geen idee hoe dit is kunnen gebeuren”, zegt hij. “Dit was hoe dan ook al een enorm moeilijk jaar als horeca-uitbater. Ik weet niet goed hoe ik dit nu ook nog eens te boven moet komen.”

Ook burgemeester Anthony Dumarey (Open VLD) kwam ter plaatse. Hij stond de uitbater bij en zal eventueel voor een tijdelijk onderkomen zorgen. Hij keek het vuur ook met pijn in het hart aan. “Dit is een beschermd gebouw in onze stad. De schilder Louis Clesse woonde er in het verleden zelf. We zullen dus ook zeker mee opvolgen hoe we dit precies weer in ere kunnen herstellen”, zegt hij.

De brand op het Marktplein zorgde uiteraard ook voor heel wat bekijks. De mensen zagen hoe de brandweer met tankwagens en een ladderwagen ter plaatse kwam om de vlammen te blussen. De werken zijn momenteel nog bezig en het nablussen zal wellicht nog een hele tijd in beslag nemen.