Stakende werknemers van modeketen WE houden winkel in Westland Shopping dicht

Brussel - Werknemers en vakbondsleden van de Franstalige vakbond CNE hebben zaterdag in het Westland Shopping Center in Anderlecht verhinderd dat de winkel van modeketen WE openging. De vakbond klaagt aan dat er geen sociaal overleg is na de aankondiging dat enkele winkels van WE moeten sluiten.

Twee dagen geleden, op 24 december, staakte het personeel van WE een eerste keer. Zaterdag zetten ze hun acties voort en willen ze de directie duidelijk maken dat ze niet stoppen vooraleer er een geldig sociaal plan op tafel ligt.

“We hebben hier vandaag in Westland Shopping een piket opgetrokken, omdat de directie de stakende werknemers wilde vervangen door studenten. Zo hoopten ze de winkel toch te openen vandaag tijdens deze eindejaarperiode. Maar de werknemers vervangen door studenten, dat laten we niet toe. Ze wilden zo het recht op staken omzeilen”, vertelt Jalil Bourhidane, permanent afgevaardigde van CNE.

De vakbond CNE wacht intussen op een concreet voorstel van de directie. Indien dat er niet komt, wordt er na nieuwjaar, op 4 januari 2021, opnieuw gestaakt en zal die staking uitgebreid worden naar andere provincies buiten Brussel.

Een dertigtal banen is bedreigd in het komende jaar door de sluiting van winkels in Brussel, La Louvière en Sint-Lambrechts-Woluwe. Een winkel met acht werknemers ging al twee maanden geleden dicht in Namen. Er blijven nog vijf WE-winkels over in Brussel en Wallonië. In Vlaanderen zijn er nog zeventien.