Spookrijder ramt wagen: twee twintigers raken zwaargewond, dader neemt de vlucht

Halle / Dilbeek - HALLE/DILBEEK - Een spookrijder heeft vrijdagavond een zwaar ongeval veroorzaakt op de A8 ter hoogte van Halle. Een lichte vrachtauto reed er in op een BMW waarin twee personen zwaargewond raken. De chauffeur (22) van de BMW uit Dilbeek vecht nog voor zijn leven.

Het ongeval gebeurde op Kerstmis omstreeks 22.30 uur op de A8 Doornik - Halle ter hoogte van Halle. Een lichte vrachtauto reed er frontaal in op een BMW. “Een getuige van het ongeval verklaart dat de chauffeur van de lichte vrachtauto aan het spookrijden was en gebotst is tegen de BMW”, meldt Sabine Lievens van het parket Halle-Vilvoorde.

De gevolgen voor de inzittenden van de BMW zijn zwaar. De 22-jarige mannelijke bestuurder van de BMW, afkomstig uit Dilbeek, werd in levensgevaar afgevoerd naar het ziekenhuis. Hij verkeerde zaterdag nog altijd in levensgevaar. De 20-jarige vrouwelijke passagier uit Lessen geraakte zwaargekwetst en werd ook afgevoerd naar het ziekenhuis, maar zij verkeerde niet in levensgevaar en zal wellicht zaterdag het ziekenhuis al mogen verlaten.

Vluchtmisdrijf

Het parket stelde een verkeersdeskundige aan om de omstandigheden te onderzoeken. “Die bevestigt dat de bestuurder van de lichte vrachtauto aan het spookrijden was en frontaal de BMW geraakt heeft. De BMW had geen enkele uitwijkmogelijkheid omdat er langs de ene kant van de rijbaan een berm is en langs de andere kant paaltjes staan”, aldus Sabine Lievens van het parket.

De bestuurder van de lichte vrachtauto die in Wemmel woont, nam de vlucht maar kon al snel geïntercepteerd worden door de politie. “Hij blies positief en hij kon pas zaterdagochtend verhoord worden over het ongeval. Hij verklaart zich niets te herinneren. Hij wordt zaterdag nog voorgeleid voor de onderzoeksrechter op verdenking van vluchtmisdrijf met verzwarende omstandigheden.”