“Anderhalvemetersamenleving” woord van het jaar in Nederland

Anderhalvemeteren ,daar zijn we goed in geworden

Het Nederlandse genootschap Onze Taal heeft ‘anderhalvemetersamenleving’ uitgeroepen tot woord van het jaar 2020. Dat maakte directeur Vibeke Roeper zaterdag bekend in het programma De Taalstaat op NPO Radio 1. Eerder riep woordenboek Van Dale anderhalvemetersamenleving uit tot woord van het jaar in Nederland. In Vlaanderen was dat ‘knuffelcontact’.

Onze Taal kiest elk jaar voor een woord dat het beste het jaar samenvat en typeert. Hiervoor kunnen ook woorden in aanmerking komen die niet in het jaar zelf zijn ontstaan. De woorden worden aangedragen door de leden van het genootschap. Daarna mogen de leden hun stem uitbrengen.

Anderhalvemetersamenleving karakteriseert 2020 het best, stelt Onze Taal. “Het woord geeft kernachtig weer hoe de coronapandemie ons leven (voorgoed?) heeft beïnvloed.”

Op de tweede plaats staat het woord huidhonger, de hunkering naar lichamelijke aanraking. De derde plek is voor het woord hamsteren in gebarentaal. Hamsteren werd in deze variant populair dankzij een gebarentolk die het woord tijdens een persconferentie van de Nederlandse premier Mark Rutte treffend uitbeeldde.

Zowat 15 procent van de leden van Onze Taal heeft gestemd. Met 23.000 leden is Onze Taal een van de grootste taalverenigingen ter wereld.