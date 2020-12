Belgische douane stelt “green lane” in om vlot transport coronavaccins te garanderen

De Belgische douane heeft een zogeheten ‘green lane’ ingesteld om het transport van coronavaccins vlot te laten verlopen. Dat meldt minister van Financiën Vincent Van Peteghem (CD&V). De maatregel zorgt ervoor dat de ladingen met vaccins niet worden tegengehouden door de douanediensten. Daarnaast is beslist om tijdelijk geen btw te heffen op coronavaccins en testkits.

De Europese Commissie had maandagavond het licht op groen gezet voor het gebruik van het coronavaccin van Pfizer en BioNTech. Daardoor kunnen verschillende Europese landen, waaronder België, op zeer korte termijn beginnen met vaccineren. De meeste vaccins in Europa zullen getransporteerd worden vanuit de vestiging van Pfizer in Puurs.

Om te garanderen dat het transport van die vaccins vlot en veilig kan verlopen, heeft de douane intussen afspraken gemaakt met de producent voor de creatie van een ‘green lane’. Dat komt erop neer dat de ladingen met vaccins ongeopend zullen blijven. Op die manier wordt ook de vereiste bewaartemperatuur van -70°C in stand gehouden.

BTW-tarief verlaagd

“De strijd tegen het COVID-virus kunnen we enkel winnen door samen te werken”, stelt Van Peteghem in een persbericht. “Ons land speelt een belangrijke rol in de productie en verspreiding van COVID-vaccins op het wereldtoneel. Door de vaccins een vrije doorgang te verlenen stel ik samen met onze douane alles in het werk opdat de vaccins snel en veilig tot hun bestemming geraken.”

In overeenstemming met een recente Europese richtlijn heeft minister Van Peteghem ook beslist om het btw-tarief voor de coronavaccins en de COVID-testkits tijdelijk te verlagen naar 0%. Dat tarief zal gelden tussen 1 januari 2021 en 31 december 2022. Die maatregel moet de Europese Commissie en de lidstaten in staat stellen om grotere hoeveelheden vaccins en testkits aan te kopen en een effectieve vaccinatiestrategie en screening op poten te zetten.