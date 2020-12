Turkse minister van Defensie op onverwacht bezoek in Libië

De Turkse minister van Defensie, Hulusi Akar, is zaterdag naar Libië getrokken. Hij zal de Turkse militairen in het land inspecteren, aldus het staatsagentschap Anadolu.

Het onverwachte bezoek vindt plaats na de oproep van Khalifa Haftar, de sterke man in het oosten van Libië, om de Turkse “bezetter te verjagen”.

Libië verkeert in chaos na de revolutie in 2011 die dictator Moammar al-Khadafi van de macht verdreef. Het olierijke land heeft twee rivaliserende regeringen: de GNA in Tripoli die erkend is door de VN en ondersteund wordt door Turkije, en de andere met zetel in de oostelijke stad Tobroek, die verbonden is aan krijgsheer Haftar en steun krijgt van Rusland en de Verenigde Arabische Emiraten.

Turkije steunt de GNA met militaire raadgevers en drones. Daardoor kon de regering de troepen van Haftar enkele nederlagen toebrengen. Het Turkse parlement nam zaterdag een motie aan die toelaat nog eens 18 maanden militairen in Libië in te zetten.