Nog niet genoeg van het kerstdiner? Sla vandaag je slag in de supermarkt: “Dit jaar extra veel koopjes”

Wie heerlijk wil eten voor een prikje, begeeft zich best vandaag nog naar de supermarkt. Want daar zijn koopjes te scoren. Slechts de helft betalen voor een kalkoen of een kreeft, het kan. “Zeker vandaag, want morgen zijn we dicht”, zegt Roel Dekelver van Delhaize.

Kalkoenen in de koeltoog, zij aan zij in de supermarkten. Het lijkt wel alsof we de feestdagen hebben overgeslagen. Hadden we er dan geen zin in om in kleine kring te feesten? “Toch wel”, zegt Delhaize-woordvoerder Roel Dekelver. “Er is behoorlijk wat verkocht, maar met de feestdagen voorzien we altijd wat meer voorraad.”

Feest- en andere producten worden daarom nu met flink wat korting aangeboden. “Dat is traditie. Die afprijzingen zien we elk jaar. Maar nu zijn er extra veel koopjes omdat de meeste supermarkten morgen, zondag, gesloten zijn.”

“Wie zin heeft om in zijn bubbel nog wat te feesten, komt bij ons aan zijn trekken. Kalkoenen, vleesbereidingen voor gourmet, maar ook kreeften en oesters kunnen in aanbieding zijn.”

Ook bij de Carrefour betaal je voor heel wat voeding slechts de helft van de prijs. “Voor ons is het manier om voedselverspilling tegen te gaan”, besluit De Kelver. “En onze klanten hebben er profijt bij. Win-win dus.”