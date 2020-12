Erg rustige kerstperiode in Leuven, één lockdownfeestje stilgelegd

Leuven - De voorbije drie dagen in Leuven zijn erg rustig verlopen. Dat zegt perswoordvoerder Marc Vranckx zaterdag. Er is één lockdownfeestje stilgelegd, waarop zeven mensen aanwezig waren.

Op 24 december omstreeks 19.00 uur werd er een feestje stilgelegd in Leuven. De politie had een oproep over geluidsoverlast ontvangen. De zeven aanwezigen hebben allemaal een minnelijke schikking van 250 euro gekregen.

“We hebben nog een aantal andere meldingen gekregen, maar daar bleek niks speciaals aan de hand te zijn”, aldus Vranckx. “En zelfs die meldingen kan ik op één hand tellen. Voor de rest is de kerstperiode heel rustig verlopen, en we hopen dat zo te houden.”

Ook in politiezone Getevallei, waartoe onder meer de steden Tienen en Hoegaarden behoren, is alles heel kalm gebleven. “Wij hebben in totaal tijdens de kerstdagen vier proces-verbalen opgesteld voor mensen die zich niet aan de avondklok hebben gehouden”, zegt Joeri Tossens van politiezone Getevallei. “Voor de rest zijn er geen meldingen binnengekomen, ook niet van geluidsoverlast of lockdownfeestjes.”