Bitcoin overschrijdt voor het eerst drempel van 25.000 dollar

De prijs voor een bitcoin, de belangrijkste gedecentraliseerde cryptomunt, is zaterdag voor het eerst boven de drempel van 25.000 dollar gestegen. Op het handelsplatform Bitstamp is het recordniveau van 25.022 dollar gehaald.

Op andere handelsplatformen kan het recordniveau afwijken, aangezien er geen gecentraliseerde bitcoin-handel is.

Begin dit jaar was de cryptomunt nog zowat 8.000 dollar waard. Tijdens de eerste coronagolf daalde dat wel tot onder de 4.000 dollar, waarna de prijs opnieuw begon te stijgen. In de herfst ging het dan plots snel. Alleen al sinds midden oktober is de waarde meer dan verdubbeld.

De virtuele munt profiteert van de risico-appetijt onder beleggers.

(belga)