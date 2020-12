Stef Bettens, mevrouw Sam Bettens: “Het klinkt vreemd, maar 2020 was een goed jaar”

Een weekje voordat ons land in lockdown ging, stond Sam Bettens (48) in de AB met zijn nieuwe band Rex Rebel. Thuis in Californië zat Stef Bettens (51), al twintig jaar de partner van Sam, haar nagels stuk te bijten. Midden in de nacht schoot ze wakker, boekte een vlucht en stuurde hem het bericht dat hij onmiddellijk naar huis moest komen. Het was het begin van een bijzonder jaar na een al zo bijzonder 2019, toen Sam zijn transitie naar transgender aankondigde en officieel man werd. “Het samen thuiszitten is een grote aanpassing geweest, en dat is het voor Sam nog steeds”, zegt Stef Bettens. “Toch is 2020 een goed jaar geweest, hoe vreemd dat ook klinkt. De geweldige vader die Sam altijd voor Jett en Charlie heeft willen zijn, is hij dit jaar op en top geweest.”