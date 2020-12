Antwerp-verdediger Junior Pius opnieuw vrijgelaten in Nigeria

Antwerp-verdediger Junior Pius (25) is weer op vrije voeten. Pius reisde dinsdag af naar zijn thuisland Nigeria, maar werd op de luchthaven van hoofdstad Lagos aangehouden door de immigratiedienst.

Nigeriaanse bronnen melden dat Junior Pius vastzat op het plaatselijke Interpol-kantoor, naar aanleiding van een financiële kwestie. Het zou gaan om een dispuut met een oude bekende uit het voetbal. Maar intussen is Pius weer vrijgelaten. Hij liet Antwerp vrijdag al weten dat hij oké is. Wel moet hij zich begin volgende week nog melden op het Interpol-hoofdkwartier in Abuja. Alleszins geen aangename kerstdagen voor Pius, die in januari weg mag bij de Great Old. Hij kwam al een paar maanden niet meer in actie.