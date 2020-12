10-jarige jongen rijdt door Rotterdam, passagier verklaart dat hij “goed kan rijden”

In Rotterdam is een wagen aan de kant gezet door de politie omdat de bestuurder een kind bleek te zijn. De passagier verklaarde aan de agenten dat het tienjarige jongetje achter het stuur mocht zitten omdat hij “prima kan rijden”.

Het voorval voor plaats op eerste kerstdag. De politie van Delfshaven in Rotterdam hield de auto tegen omdat de bestuurder amper boven het stuur uitkwam. “Ongelooflijk. De kruin van de bestuurder kwam maar net boven het stuur uit”, klinkt het op Facebook. “Bij de politie zeggen we vaak: verbaas je niet, verwonder je slechts.”

De eigenaar van de Volkswagen Golf zat ernaast en keek goedkeurend mee, stelt de politie. “Hij verklaarde dat hij vond dat het ventje prima kon rijden en wel een rondje mocht maken. Niet op een afgesloten terrein natuurlijk, maar gewoon door Rotterdam.”

De jongen komt uit Roemenië en was op bezoek bij familie in Nederland. Hij is te jong voor een boete. “De eigenaar van de auto kreeg wel een boete van 280 euro omdat hij iemand liet rijden zonder rijbewijs. En wij denken dat ze er dan heel goed vanaf komen.”

