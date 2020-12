Sectorfederatie stelt zich vragen bij hoger besmettingsrisico kappers en schoonheidssalons: “Taxichauffeurs en stewardessen hoger risico”

De Belgische Beauty Federatie, die de schoonheidsspecialisten vertegenwoordigt, stelt zich vragen bij het rapport van de experts (GEMS) waaruit zou blijken dat er bij kappers en beautysalons een verhoogd risico is voor besmetting met het nieuwe coronavirus.

De GEMS baseert zich op cijfers van de sociale zekerheid, waaruit zou blijken dat kappers en schoonheidsspecialisten tijdens de tweede golf vaker besmet zijn geraakt dan de gemiddelde beroepsgroep. Ook het Vlaams contactonderzoek zou aantonen dat positief geteste patiënten regelmatig aangaven naar de kapper, schoonheidsspecialiste of sauna te zijn geweest enkele dagen voor hun positieve test.

Maar de sectororganisatie is kritisch. Ze wijst erop dat vier internationale onderzoeksrapporten het tegendeel bewijzen. “Waar zit het verschil? Hanteerden deze landen andere protocollen?”.

Stewardess veelvoud

Ook de verwijzing naar een Noors onderzoeksrapport stuit op onbegrip. “In datzelfde onderzoeksrapport lezen we dat het besmettingsrisico van een winkelbediende hoger ligt, dat van een taxichauffeur twee maal zo hoog is en dat van een vliegtuigsteward(es) een veelvoud is. Desondanks mogen die sectoren hun werkzaamheden zonder meer voortzetten.”

De sectororganisatie vindt het ook niet uit te leggen dat massages, kapbeurten en maquillage bij bepaalde beroepsgroepen (tv, topsport,..) wel nog toegelaten is. Volgens de Belgische Beauty Federatie is het huidige beleid dan ook “hypocriet”. “We willen zo snel mogelijk samenwerken met de GEMS, om werk te maken van een veilige heropstart.”