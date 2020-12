Eerste sneeuw lokt veel volk: grote drukte in de Hoge Venen

De kerstvakantie, de coronamaatregelen én de eerste sneeuwval in ons land: het blijkt een combinatie die veel volk richting Hoge Venen lokte. Vooral aan de Baraque Michel was er een toestroom aan wandelaars, met grote verkeershinder tot gevolg.

Op vrijdag, eerste kerstdag, waren al veel mensen richting Hoge Venen getrokken. Op zaterdag lokte de aangekondigde sneeuw nog meer volk. De lokale politie riep zaterdagmiddag zelfs op om het gebied te vermijden. “Catastrofale situatie in de Hoge Venen. Meer dan een uur aanschuiven om Botrange en Baraque Michel te bereiken. Vermijd het gebied”, aldus de politie van Fagne.

Ook de parkeerterreinen staan bomvol. Heel wat bestuurders parkeerden hun wagen langs de rijweg of in de berm.

Witte kerst

In de Hoge Venen ligt intussen ruim voldoende sneeuw om van ‘een witte kerst’ te spreken. De sneeuwbuien zijn nog niet voorbij, ook zaterdagavond kleurt het zuiden van het land nog witter. Op de snowcam van het KMI op de Mont Rigi, is een sneeuwtapijt van een tiental centimeter te zien. Omdat de temperatuur iets onder het vriespunt ligt en er nog altijd sneeuwbuien zijn, zal de sneeuwlaag wellicht nog enkele dagen blijven liggen. In Vlaanderen blijft het licht wisselvallig met lokale buien van regen of eventueel smeltende sneeuw.