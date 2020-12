Griekse marine sleept vluchtelingen terug naar open zee en laat ze daar achter

Europarlementariër Erik Marquardt (Groenen/EVA) heeft op Twitter beelden gedeeld van de Griekse marine die bootvluchtelingen terug de zee op stuurt. De beelden werden gemaakt vanuit een helikopter en tonen een patrouilleschip. Vanop dat schip worden er mensen op een plastic vlot gezet, dat ietsje later wordt weggesleept door een kleinere boot. Die boot lost het vlot midden op zee en vaart weg.

Op de beelden is te zien dat er op het vlot mensen zitten, maar het juiste aantal is niet te zien. Een dergelijke “pushback” is in strijd met de mensenrechten en internationaal recht. Griekenland kreeg al eerder kritiek op hun migratiebeleid en het terugsturen van bootvluchtelingen, maar de Griekse regering ontkent dat er pushbacks plaatsvinden.

