Nog maar net groen licht om weer te vliegen, maar alweer boeing 737 MAX met motorproblemen

Air Canada heeft eerder deze week een Boeing 737-8 MAX een onvoorziene landing moeten laten maken, nadat er problemen waren ontstaan met de motor. Dat berichtte de website Aviation24.be en werd intussen bevestigd door de luchtvaartmaatschappij zelf. Dit type toestel heeft nog maar recentelijk opnieuw groen licht gekregen van de Amerikaanse luchtvaartautoriteiten. Alle Boeings 737 MAX werden maandenlang aan de grond gehouden na twee dodelijke crashes, waarbij 346 mensen om het leven kwamen.

De bewuste vlucht van Air Canada dateert van 22 december. Het toestel was opgestegen in Arizona in de VS en was onderweg naar Montreal in Canada. Er waren enkel drie bemanningsleden aan boord. Maar door problemen met de motor moest het toestel een onvoorziene landing maken in Tucson, zo bevestigt Air Canada nu. Volgens de luchtvaartmaatschappij kregen de piloten een waarschuwing op hun dashboard, waarna ze de motor uitschakelden en het toestel probleemloos aan de grond zetten. Het vliegtuig staat nog altijd op de luchthaven van Tucson.

De Canadese regering heeft eerder deze maand de aanpassingen voor de Boeing 737 MAX goedgekeurd, maar nog geen toelating gegeven voor het hervatten van commerciële vluchten.

De Braziliaanse maatschappij Gol was begin deze maand de eerste ter wereld die een commerciële vlucht uitvoerde met de Boeing 737 MAX, tussen Sao Paulo en Porta Alegre. Die vlucht verliep zonder problemen.