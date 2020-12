“Club Brugge profileert zich als de perfecte counterploeg tegen Eupen”

Club Brugge presenteerde zich in zijn laatste wedstrijd van het jaar als de perfecte counterploeg en sluit 2020 af op de eerste plaats. De centrale vraag voor 2021 is hoe blauw-zwart gaat voetballen met Bas Dost in de spits. In de eerste wedstrijd op Sint-Truiden zal dat mogelijk zonder Hans Vanaken moeten gebeuren. De spelmaker pakte ongelukkig rood tegen Eupen.