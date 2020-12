Wolf Akela heeft nu ook een partner: straks welpen in Hoge Venen?

Wolf Akela, de Duitse mannetjeswolf die al sinds juni 2018 alleen leeft in de Hoge Venen, heeft een partner. Dat zegt Jan Loos, woordvoerder de organisatie Welkom Wolf. Als de twee dieren samenblijven, kan Wallonië zich voor het eerst in tweehonderd jaar aan wolvenwelpjes verwachten.

Voor het eerst is op beelden te zien dat wolf Akela in het gezelschap vertoeft van een andere wolf. Het is zeker dat het om een vrouwtje gaat. “Als hij een andere wolf gedoogt in zijn territorium is het automatisch een vrouwtje. Bovendien is ze zichtbaar kleiner”, aldus Jan Loos van Welkom Wolf in een persbericht. Het is de eerste vrouwelijke wolf in tweehonderd jaar in het gebied, zeven mannetjes gingen haar recentelijk voor.

Dat Akela een partner heeft, is goed nieuws, stelt de organisatie. Het zou betekenen dat Wallonië zich - ook voor het eerst in tweehonderd jaar - aan wolvenwelpen mag verwachten. “De Waalse collega’s zijn nog heel voorzichtig met voorspellingen over een koppeltje, maar voorbeelden uit Vlaanderen en Nederland hebben al geleerd dat de rest van het verhaal voorspelbaar is”, klinkt het. “Als beide dieren in goede gezondheid blijven tot het voorjaar, mogen we tussen half april en half mei welpen verwachten op de Hoge Venen.”