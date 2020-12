Tv-persoonlijkheden beloven kwart miljoen aan wie dader van explosie in Nashville vindt

Na een zware explosie in het Amerikaanse Nashville, hebben verschillende bedrijven en tv-persoonlijkheden forse bedragen uitgeloofd om de dader(s) te vatten. Ook over het motief van de mysterieuze aanslag is nog niets bekend.

Vrijdagochtend plaatselijke tijd ontdekte een agent via een audioboodschap die weerklonk uit een geparkeerde camper dat er een bom zou ontploffen. Vijftien minuten later veroorzaakte een bom in deze camper effectief een zware explosie in het centrum van Nashville. Omdat de agent meteen alarm sloeg en de politie het gebied snel liet ontruimen, veroorzaakte de ontploffing vooral veel materiële schade en verstoord telefoon- en luchtverkeer. Zeker drie mensen raakten wel lichtgewond en intussen meldde de politie dat er mogelijk toch lichamelijke resten tussen het puin liggen. Of het gaat om resten van iemand in de camper, of van iemand daarbuiten, is niet duidelijk.

Een dader of motief voor de daad is er momenteel niet. De autoriteiten hadden geen aanwijzingen dat er een aanslag gepleegd zou worden met een bom op kerstdag. Er zijn ook geen tekenen dat er verhoogde activiteit was binnen extremistische groepen. Verschillende bedrijven en tv-persoonlijkheden zijn nu gestart met het aanbieden van beloningen voor wie de politie een gouden tip kan aanleveren richting de dader(s). “We kunnen onze straten niet laten terroriseren”, schrijft Marcus Lemonis, die de hoofdrol speelt in realityshow The Profit, op Twitter. Lemonis belooft 250.000 dollar (omgerekend zo’n 203.000 euro) aan wie die de politie op het juiste spoor zet. Ook Fox-presentator Clay Travis belooft een royale 30.000 dollar. Ook de toeristische organisatie van de stad, Nashville Convention & Visitors Corp, beloven 10.000 dollar.

Hulp van Trump

Intussen vragen de autoriteiten in de Amerikaanse staat Tennessee president Donald Trump om hulp. “De huidige situatie is zo ernstig dat een effectieve aanpak de mogelijkheden van de staat te boven gaat”, schrijft de gouverneur van de staat, de Republikein Bill Lee, in een brief aan Trump. De gouverneur heeft de brief aan zijn partijgenoot ook op Twitter gezet.

De noodtoestand in Nashville blijft zeker tot en met zondag van kracht. In het getroffen gebied is ook een avondklok ingesteld.

Foto: AP