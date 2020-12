Politie in Vorst bestookt met voetzoekers en vuurwerk, jongeren weggevlucht

Brussel / Vorst - Aan het Sint-Denijsplein in de Brusselse deelgemeente Vorst is vrijdagavond een politiepatrouille met vuurwerk bestookt. De jongeren die konden vluchten.

Het incident vond plaats rond 21.30 uur, wanneer de agenten hun ronde deden aan het plein. Op beelden die circuleren op sociale media is te zien hoe de wagen stevig onder vuur wordt genomen. “Het gaat om voetzoekers, maar ook om vuurwerk”, zegt Kathleen Calie van de politiezone Brussel-Zuid. De wagen werd daarbij geraakt, maar liep volgens Calie geen schade op. “We hebben onmiddellijk versterking opgetrommeld, maar nog voor die er was, waren de jongeren uiteraard al gevlucht.”

Het is lang niet de eerste keer dat agenten bestookt worden met vuurwerk. Ook in Anderlecht en in de Brusselse Marollenwijk was dat eerder dit jaar al het geval.