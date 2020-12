Mathis (2) zet punt achter strijd tegen tumor en kan na dure immuuntherapie eindelijk met andere kinderen spelen

Voor Mathis Geens en zijn gezin was 2020 het jaar waarin alles weer in de plooi viel. De moedige jongen van 2,5 jaar uit Booischot (Heist-op-den-Berg) kreeg zijn laatste peperdure immuuntherapie toegediend en zette een punt achter zijn strijd met een tumor. Enkele weken geleden kon hij zelfs voor het eerst naar school. “Hij is superenthousiast nu hij eindelijk met andere kinderen kan spelen”, zeggen zijn ouders.

In het najaar van 2019 kwamen de ouders van Mathis noodgedwongen met hun verhaal naar buiten. Hun zoontje had een uitgezaaide neuroblastoom in de bijnier. Hij had al tal van chemokuren, bestralingen en ...