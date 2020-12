Hij zette zijn land voor schut, maar was een held voor de Sovjet-Unie: de legendarische spion die bleef leven dankzij een ladder van breinaalden

De Britse spion George Blake geloofde oprecht in het communisme. Zo oprecht dat hij bereid was honderden westerse agenten te verraden aan de Sovjet-Unie en zo een sleutelrol speelde in de Koude Oorlog. Hij had tot zijn dood in een Londense cel moeten zitten, maar ontsnapte dankzij een ladder van breinaalden. Vanuit Moskou zag hij de Sovjet-Unie en zijn droom verkruimelen. Maar tot zijn dood - op 98-jarige leeftijd - bleef hij geloven.