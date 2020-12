Benteke en Batshuayi lijden met Crystal Palace nederlaag bij Aston Villa

Christian Benteke en Michy Batshuayi hebben zaterdag in Birmingham met Crystal Palace een 3-0 nederlaag geleden op het veld van Aston Villa. Benteke speelde de volledige partij tegen zijn ex-club, Batshuayi mocht een kwartier voor tijd invallen.

Bertrand Traoré (5e), Kortney Hause (66e) en Anwar El-Ghazi (76e) scoorden. Aston Villa speelde de volledige tweede helft met tien, na een tweede geel voor Tyrone Mings (45e). In de stand is Crystal Palace na vijftien speeldagen met achttien punten dertiende in de Premier League.

Op de 21e speeldag in het Championship speelde doelman Thomas Kaminski met Blackburn 1-1 gelijk tegen Sheffield Wednesday. Isaac Mbenza speelde 81 minuten voor Huddersfield, dat een 2-1 nederlaag leed bij Blackburn. Ilias Chair maakte de 90 minuten vol voor Queens Park Rangers, dat een 0-2 nederlaag moest slikken tegen Swansea. In de stand is Blackburn met 29 punten elfde, Huddersfield met 28 punten veertiende en QPR met 20 punten negentiende (op 24).