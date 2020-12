Prinses Charlene toont kerstgeluk, toch hangt schaduw boven vrolijke kiekjes

Prinses Charlene van Monaco (42) heeft enkele feestelijke foto’s gedeeld van zichzelf, haar echtgenoot en haar gezin. Opvallend, want het gezin kwam recentelijk opnieuw in een storm terecht nadat bekendraakte dat prins Albert mogelijk een derde buitenechtelijk kind heeft. De rechtszaak daarover gaat in februari van start.

Albert en Charlene van Monaco hebben de feestdagen gezellig en ontspannend doorgebracht. Of zo lijkt het toch op de foto’s die de prinses deelt op sociale media. De kerstige kiekjes komen immers te midden van nieuwe beweringen over het privéleven van Albert: dat hij een derde bastaardkind zou verwekt hebben in 2005. De rechtszaak daarover gaat in februari van start in Italië, in een gerechtshof in Milaan. De moeder van het kind zou een 34-jarige Braziliaanse vrouw zijn. Pijnlijk detail: destijds was prins Albert al aan het daten met zijn huidige vrouw, prinses Charlene.

Vrouwenversierder

Het Monegaskische koningshuis wordt al jaren geplaagd door geruchten, die zo goed als altijd gaan over het verleden van prins Albert als notoire vrouwenversierder. Zo beweerde een Mexicaanse presentatrice in 2017 dat hij haar had proberen te versieren en doken er ook verhalen op van een Australische hordeloopster die vertelde over hoe hij haar het hof maakte.

Albert heeft al twee buitenechtelijke kinderen: in 2005 erkende hij zijn in 2003 geboren zoon Alexandre, die een Franse moeder heeft, en in 2006 gaf hij toe nog een dochter te hebben met een Amerikaanse vrouw. Jazmin werd geboren in 1992.

Sinds 2006 vormt Albert officieel een koppel met de twintig jaar jongere Charlene Wittstock. In 2014 kreeg het koppel een tweeling: Gabriella en Jacques. Eerder waren er ook geruchten dat Albert en Charlene niet meer zouden samenwonen, wat vanuit het hof altijd formeel ontkend werd.

