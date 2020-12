Alexandre De Bruyn negeert reisverbod van AA Gent en deelt foto op luchthaven, Hein Vanhaezebrouck valt uit de lucht: “Dat is dom”

Opmerkelijk momentje na afloop van de partij in Kortrijk toen Hein Vanhaezebrouck de vraag werd gesteld waarom Alexandre De Bruyn zaterdagmiddag via sociale media liet merken dat hij op Zaventem was om een vlucht naar het buitenland te nemen: “Dat is nieuws voor mij”, reageerde de Gentse coach ontstemd.

“Zoals ik eerder aangaf hebben we alle spelers duidelijk gemaakt dat het in de huidige omstandigheden uit den boze is om tijdens deze periode naar het buitenland te gaan. Of De Bruyn hiermee een statement wil maken? Geen idee. Dat zal ik te weten komen als ik hem zie. Maar het is wel dom van hem dat hij dit zelfs deelt via sociale media.”

Opvallend is het wel, want AA Gent liet de spelers een document ondertekenen dat reizen naar het buitenland verbiedt. Ondertussen verwijderde de Brusselaar, die revalideert na een zware knieblessure, de bewuste beelden van zijn instagramaccount.