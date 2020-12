Joe Biden: “Weigering coronasteunpakket door Trump is verwoestend”

De weigering van president Donald Trump om zijn handtekening te zetten onder het coronasteunpakket, heeft “verwoestende gevolgen”, zegt zijn opvolger Joe Biden. “Ongeveer 10 miljoen Amerikanen zullen vandaag hun werkloosheidsuitkering verliezen”, aldus Biden in een verklaring. Zaterdag loopt een eerdere steunregeling af voor Amerikanen die hun baan hebben verloren in de coronacrisis.

Het parlement (Congres) keurde het steunpakket ter waarde van 900 miljard dollar maandag na maanden gebakkelei goed. Trump noemde het pakket “een schande”. Hij wil dat de waarde van een steuncheque voor de meeste Amerikanen wordt verhoogd van 600 naar 2.000 dollar en dat “verspillende en onnodige elementen” uit de nota worden geschrapt.

“Het is de dag na Kerstmis en miljoenen families weten niet of ze de eindjes aan elkaar kunnen knopen vanwege president Trumps weigering een economische steunwet te tekenen die is goedgekeurd door het Congers met een overweldigende meerderheid van beide partijen”, aldus Biden.

De Democraten gaan akkoord met een verhoging naar 2.000 dollar, zei eerder Nancy Pelosi, de Democratische voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Zij wil dat daar maandag over wordt gestemd. De Republikeinen waren afgelopen week nog geen voorstander van de ruime verdrievoudiging van het steunbedrag.