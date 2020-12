Gent -

Afgelopen zomer stapte Dieter Demeeter, uitbater van de populaire Gentse soepbar Soup’r in de Sint-Niklaasstraat, plots uit het leven. Zijn vriendin Aurelie Sprengers getuigde zaterdagavond in het Eén-programma ‘Merci voor de muziek’ over wat er op 6 juni is gebeurd.