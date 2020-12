Na kortstondige switch met Beiranvand is Jean Butez opnieuw nummer één bij Antwerp: “Ik zit weer lekker in mijn vel”

Eind goed, al goed voor Jean Butez in 2020. De 25-jarige Fransman kende een behoorlijke start bij Antwerp, flaterde in Genk, miste vervolgens de topaffiches tegen Tottenham en Club Brugge, maar kreeg sneller dan verwacht zijn plek onder de lat terug. Vlak voor de jaarafsluiter tegen Charleroi blikt het sluitstuk uit Frans-Vlaanderen terug op zijn woelige maand december. “Deze etappe heeft me sterker gemaakt.”