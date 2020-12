Europol waarschuwt voor fraude met coronavaccins

Europol waarschuwt voor misbruik met coronavaccins, nu de vraag naar die vaccins zo groot is. Dat heeft de Belgische Europol-directeur Catherine De Bolle gezegd aan de kranten van de Duitse Funke-Mediengruppe, nu verschillende Europese landen de komende dagen de vaccinatiecampagnes uitrollen.

Er bestaat een reëel risico dat criminelen zullen proberen in te spelen op de immense vraag naar coronavaccins, aldus De Bolle. Er zijn al concrete aanwijzingen dat dit het geval is, zoals aanbiedingen die circuleren op de sociale media. Wie daar op ingaat krijgt na betaling helemaal geen vaccin, of een vervalst vaccin. “Als men het slachtoffer wordt van dergelijke fraude kan dat natuurlijk ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid”, waarschuwt De Bolle. Europol heeft de EU-lidstaten al een waarschuwing gestuurd over de praktijken en ze gevraagd om erg waakzaam te zijn.

Bendes en mondmaskers

De autoriteiten moeten ook voorbereid zijn op pogingen tot diefstal. “In de eerste lockdown hadden bendes het bijvoorbeeld gemunt op transporten van mondmaskers. Dat is ook bij de vaccins een gevaar”, aldus De Bolle nog. Europol heeft mogelijk hotspots geïdentificeerd waar er een verhoogd gevaar zou kunnen zijn op dergelijke misdrijven. “Er is ook een speciale samenwerking tussen de politiediensten in de EU om de transporten te beschermen.”

De Europese Commissie zette maandag het licht op groen voor het gebruik van de vaccins van Pfizer en BioNTech. De meeste vaccins in Europa worden getransporteerd vanuit de Belgische vestiging van Pfizer in Puurs. Verschillende kranten schreven al dat het vervoer gepaard gaat met strenge veiligheidsmaatregelen, dat de politie de karavaan van vrachtwagens begeleidt en dat de vrachtwagenchauffeurs zelf geen toegang hebben tot hun laadruimtes. Ook meldde minister van Financien Vincent Van Peteghem zaterdag dat de Belgische douane een ‘green lane’ heeft ingesteld waardoor de ladingen vaccins niet worden tegengehouden door de douanediensten.