Drie doden bij schietpartij in bowlingzaal in Illinois

In Rockford, in de Amerikaanse staat Illinois, zijn zaterdagavond bij een schietpartij minstens drie mensen om het leven gekomen. Drie anderen raakten gewond, meldden lokale media. Eén persoon werd opgepakt.

De politie kreeg een oproep voor schoten in de bowlingzaal en trof bij aankomst verschillende slachtoffers en een verdachte aan, die werd opgepakt. Onder de slachtoffers zijn twee tieners.

Het motief voor de schietpartij is nog niet duidelijk. Volgens persagentschap Associated Press gaat het waarschijnlijk om een willekeurige aanval.

Volgens de krant Rockford Register Star was 2020 het jaar met de meeste moorden in de stad sinds 1965, toen men begon de gegevens bij te houden. Er werden afgelopen jaar 35 mensen gedood in de stad met een kleine 150.000 inwoners. Het vorige record dateert van 1996, toen 31 mensen werden vermoord.