Brand gesticht in vluchtelingenkamp in Libanon na ruzie

In Libanon is er zaterdagavond brand gesticht in een vluchtelingenkamp waar Syriërs verblijven. Volgens het Hoog Commissariaat voor de Vluchtelingen (HCR) van de Verenigde Naties gaat het om een grote brand in een kamp in de regio al-Minyeh en werden er gewonden overgebracht naar het ziekenhuis.

Volgens nationaal persagentschap ANI hebben Libanezen uit een clan in het noorden van het land brand gesticht in het kamp na een ruzie met Syrische arbeiders.

“De brand heeft zich verspreid naar alle verblijven”, die bestaan uit plastic zeilen en hout, aldus woordvoerder van HCR Khaled Kabbara. In het kamp verblijven volgens hem 75 families. Er werden gewonden naar het ziekenhuis overgebracht, maar het is niet duidelijk over hoeveel mensen het gaat. Verschillende gezinnen sloegen op de vlucht voor het vuur en de ontploffingen veroorzaakt door gasflessen, aldus het HCR, dat de situatie van dichtbij opvolgt om zich over de vluchtelingen te kunnen ontfermen.

De civiele bescherming is ter plaatse gegaan om de brand mee onder controle te krijgen, en ook het leger en de politie werden opgeroepen om de rust te laten terugkeren in het kamp.

In Libanon verblijven volgens de autoriteiten 1,5 miljoen Syriërs, van wie er bijna een miljoen bij de VN zijn geregistreerd als vluchtelingen die de burgeroorlog in hun land ontvluchtten.

Ngo’s klagen regelmatig de discriminatie en de haatberichten aan waarmee de vluchtelingen in Libanon te maken krijgen. Eind november nog werden ongeveer 270 Syrische families weggejaagd uit een dorp in het noorden van Libanon na een conflict met een Syrische arbeider die een bewoner gedood zou hebben.