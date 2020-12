Gewonden en arrestaties tijdens protesten tegen Israëlische premier Benjamin Netanyahu

Verschillende mensen zijn zaterdagavond gearresteerd tijdens protesten tegen de Israëlische premier Benjamin Netanyahu. Dat meldt de politie. Er vielen ook gewonden.

Duizenden manifestanten kwamen samen voor de ambtswoning van Netanyahu in Jeruzalem en er braken ook protesten uit in andere steden. Op verschillende plaatsen waren er opstootjes tussen voor- en tegenstanders van de premier. De politie pakte verschillende mensen op.

Netanyahu wordt sinds mei vervolgd voor corruptie en er zijn de afgelopen maanden wel vaker protesten tegen de premier in het land. De manifestanten vragen het ontslag van de premier.

Nog in Jeruzalem waren er rellen tussen de politie en honderden rechtse betogers die protesteren naar aanleiding van het fatale ongeval van een 16-jarige Israëliër uit de nederzettingen in de Palestijnse gebieden terwijl die wegvluchtte van de politie. Volgens Israëlische media had de tiener eerder stenen gegooid naar Palestijnen. De politie meldde op Twitter dat 11 politieagenten gewond raakten en 11 demonstranten werden opgepakt.