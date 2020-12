Mountainbiker geeft op kerstdag kniestoot aan vijfjarige meisje om fietstochtje niet te moeten onderbreken: meer dan 30.000 bekijken video

Een schokkend beeld, massaal gedeeld op Facebook, roept heel wat verontwaardiging op. In het filmpje, gedraaid op kerstdag in de sneeuwwitte Hoge Venen (provincie Luik), is te zien hoe een mountainbiker een klein meisje van vijf een kniestoot in de rug krijgt om te kunnen passeren. Zonder omkijken fietst hij gewoon verder.