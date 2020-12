Stemlokalen geopend voor verkiezingen in Centraal-Afrikaanse Republiek

In de Centraal-Afrikaanse Republiek (CAR) zijn zondagmorgen de stemlokalen geopend voor de presidents- en parlementsverkiezingen. De verkiezingen vinden plaats in een extreem gespannen sfeer: het land verkeert in burgeroorlog en een recent rebellenoffensief dreigt de stembusgang te verstoren.

Het huidige staatshoofd, Faustin Archange Touadéra, probeert zondag een tweede ambtstermijn binnen te halen. Hij start als favoriet aan de presidentsverkiezingen. Zijn belangrijkste tegenstander is voormalig regeringsleider Anicet-Georges Dologuélé.

Daarnaast worden er ook nog eens 140 volksvertegenwoordigers aangeduid.

Niet alle inwoners van het land krijgen de kans om vrij hun stem uit te brengen. Zowat twee derde van de Centraal-Afrikaanse Republiek wordt gecontroleerd door milities. Omdat een groot deel van de inwoners buiten de hoofdstad Bangui niet kan deelnemen, stellen heel wat experts en oppositieleden zich vragen bij de legitimiteit van de verkiezingen.

Vorige week had een coalitie van rebellengroepen nog aangekondigd samen op te trekken naar Bangui. De rebellen zouden onder het bevel staan van François Bozizé, die tot 2013 president was van de CAR. Hij had zich opnieuw kandidaat gesteld voor de presidentsverkiezingen, maar zijn kandidatuur werd ongeldig verklaard. Het regime in Bangui heeft de oud-president intussen al beschuldigd van “een poging tot staatsgreep”.

Zondagmorgen verloopt alles nog relatief rustig in de hoofdstad, zo stellen journalisten ter plaatse vast. Heel wat VN-blauwhelmen, Russische paramilitairen en Centraal-Afrikaanse en Rwandese soldaten patrouilleren wel in de straten.