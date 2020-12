Storm Bella raast over ons land: volg hier het nieuws op de voet

Storm Bella is na een woelige passage in het Verenigde Koninkrijk zondagochtend ook gearriveerd in ons land. De actieve storing trekt van west naar oost door het land. Rond 8 uur ’s morgens werden al rukwinden vastgesteld van 97 kilometer per uur in Zeebrugge, en 94 kilometer per uur in Ukkel, aldus VRT-weerman Frank Deboosere.