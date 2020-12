Bettina ving maandenlang daklozen op in driesterrenhotel: “We hebben hier zelfs een koppel zien ontstaan”

Brugge -

Weinig positieve verhalen uit de Brugse hotelsector in 2020, maar driesterrenhotel ’t Putje zorgde voor een zeldzame uitzondering. General manager Bettina Wijns legde daklozen te slapen en gaf ze te eten toen het opvangcentrum in de eerste lockdown bedden te kort kwam. “Voor hen was de coronatijd hun gelukkigste tijd.”