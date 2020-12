Wagen in Temse brandt volledig uit, onderzoek naar oorzaak loopt

Temse - Politie en Parket onderzoeken een verdachte autobrand in Temse. Rond 5 uur deze ochtend werd de omgeving van de Oeverstraat in het centrum van Temse opgeschrikt door enkele luide knallen.

In de Oeverstraat stond een geparkeerde wagen in brand. De opgeroepen brandweer was snel ter plaatse en had het vuur snel onder controle. Desondanks brandde de wagen nagenoeg volledig uit. Omdat er al snel een vermoeden was van kwaad opzet werd het parket in kennis gesteld. Een deskundige voerde een sporenonderzoek uit om na te gaan of de auto effectief in brand gestoken werd. De resultaten daarvan zijn nog niet gekend.