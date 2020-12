Handgranaat voor deur van dagbladjournalist De Limburger

Voor de voordeur van een misdaadverslaggever van het Nederlandse dagblad De Limburger is zondag een handgranaat gevonden. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg naar het dorp Neer, in Nederlands-Limburg, om het explosief onschadelijk te maken.

De journalist vond de handgranaat zelf en schakelde de politie in, meldt de krant. Uit voorzorg hebben omwonenden hun huis moeten verlaten, zegt de politie. De straat is afgesloten, in afwachting van de EOD. De politie zegt te onderzoeken wat de herkomst van de handgranaat is, en de achtergrond van het incident.

Hoofdredacteur Bjorn Oostra van De Limburger zegt op de website van de krant “geschokt” te zijn. Hij wil niet speculeren over een mogelijke link tussen de vondst van de handgranaat en het werk van de journalist. “De veiligheid van onze collega is onze allereerste prioriteit.”

De EOD zou rond 12.45 uur aankomen en het explosief onderzoeken.