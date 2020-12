SJOTCAST SPECIAL. Beluister nu onze eindejaarsspecial met Gert Verheyen én Franky Van der Elst!

2020 nadert zijn einde en dat heeft ook Sjotcast opgemerkt. In deze podcast van Het Nieuwsblad nemen cheffen Gert Gysen en Guillaume Maebe en eindredacteur Lars Godeau u mee doorheen de wondere wereld van het voetbal: op, maar vooral ook naast het veld. In deze laatste aflevering van het jaar krijgt u een heuse special voorgeschoteld: een Secret Santa, samen met analisten en voetbalcoryfeeën Gert Verheyen en Franky Van der Elst. Puur genot in deze feestperiode.

Sjotcast: elke maandag om 16 uur

In Sjotcast verhalen Guillaume Maebe, Gert Gysen en Lars Godeau over het leven van de jonge journalist in de grote voetbalwereld. Af en toe met een gast, af en toe met hun drietjes. Ook in het derde seizoen komt er elke maandag een aflevering online, telkens om 16 uur.

