Bijna 40 doden bij ongeval in Kameroen met vrachtwagen en twee bussen

Bij een ongeval met een vrachtwagen en twee bussen in Kameroen zijn bijna 40 mensen om het leven gekomen. Achttien mensen raakten gewond, zei de plaatselijke politiechef, Poly Ebou.

De vrachtwagen wou zondagochtend vroeg bij Ndiki, in het westen van het land, een bus met passagiers inhalen en kwam daarbij in botsing met de bus, waarna de bus in een rivier stortte. Enkele minuten later slipte een andere bus toen hij de menigte rondom het ongeval trachtte te ontwijken, en ook die belandde in de rivier.

De gewonden werden voor verzorging naar de hoofdstad Yaoundé gebracht, zei Ebou.