Minister Annelies Verlinden niet te spreken over grote samenkomsten: “Het moet nu eens gedaan zijn!”

Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden betreurt dat er nog altijd mensen zijn die, ondanks de hogere boetes voor het niet-respecteren van de coronamaatregelen, overtredingen begaan. “Een aantal mensen zetten hun eigen individuele beleving boven het collectieve en de solidariteit die we nodig hebben om het virus te verslaan. Het moet nu eens gedaan zijn”, verklaarde ze zondagmiddag op VTM Nieuws.

Ze reageerde hiermee ook op de samenkomst van een 70-tal joden in een synagoge in Antwerpen zaterdagavond. Vanuit de joodse gemeenschap werd geopperd dat het hier niet ging om een overtreding van de coronaregels, omdat al die mensen individueel naar de synagoge waren getrokken om er te bidden. Maar dat kon op weinig begrip rekenen bij minister Verlinden. “Ik betreur dat men zoekt naar interpretaties van het ministerieel besluit die ik als “juridisch geneuzel” zou willen omschrijven. Men weet heel goed dat we een compromis moeten zoeken tussen enerzijds het beheersen van de gezondheidscrisis en aan de andere kant de vrijheid van eredienst”. Ze wees er op dat er wel degelijk alternatieven zijn, zoals het streamen van erediensten. Door met velen op één plaats samen te komen, “brengt men de veiligheid van heel veel anderen in gevaar”, klonk het.

Waakzaam in Brussel

De minister blikte ook al even vooruit naar oudejaar, waar er volgens haar eveneens waakzaamheid geboden is. “Buitenlandse voorbeelden hebben aangetoond dat één avond genoeg kan zijn om de besmettingscijfers de verkeerde kant uit te sturen”, aldus minister Verlinden. De voorbije jaren waren er met oudejaar relletjes in Brussel, waarbij auto’s in brand werden gestoken. “Dit jaar is er mogelijk nog meer risico”, erkende de minister, die erop wees dat de politie sowieso aanwezig zal zijn op het terrein. Ze woonde daaromtrent een briefing bij van de Brusselse ordediensten.

De coronabesmettingscijfers zijn de jongste dagen aan het dalen. Begin januari volgt er een nieuwe evaluatie, beloofde minister Verlinden nog. De scholen zijn dan twee weken gesloten geweest en heel wat mensen hadden vakantie. “Hopelijk kunnen we dan perspectief bieden aan contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten”.