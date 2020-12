Kevin Mirallas helpt ploeg-in-vorm Gaziantep met twee assists aan vijfde zege op rij

Gaziantep ontpopt zich stilaan tot de revelatie in de Turkse Süper Lig. De club van voormalig Rode Duivel Kevin Mirallas won zondag de topper tegen Alanyaspor met 3-1. Mirallas en co wonnen zo voor de vijfde keer op rij, de club is (in competitie en beker samengeteld) al vijftien wedstrijden ongeslagen. De laatste nederlaag dateert intussen van 12 september.

Mirallas maakte op 5 oktober transfervrij de overstap naar Gaziantep. Zondag was hij tegen Alanyaspor opnieuw belangrijk met twee assists. Gaziantep won dankzij treffers van Dicko (9.), Demir (30.) en Maxim (61.). Mirallas gaf de beslissende pass bij het tweede en derde doelpunt. Tussendoor scoorde Davidson (26.) voor de bezoekers tegen.

Mirallas zit voor Gaziantep aan vijf goals en drie assists in tien duels. De Luikenaar nam nooit officieel afscheid van de Rode Duivels. Hij gaf al meermaals aan nog steeds te hopen op een terugkeer bij de nationale ploeg.

In de tussenstand in Turkije is Gaziantep opgerukt naar de derde plaats, met 27 punten na 14 speeldagen. Alanyaspor heeft als tweede evenveel punten, maar een iets beter doelsaldo. Het heeft ook één wedstrijd meer gespeeld dan Gaziantep. Leider Galatasaray telt 29 punten.