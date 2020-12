Honderden Britten ontvluchten quarantaine in Zwitsers skioord

De kerstvakantie van 2020 is vanwege de coronacrisis niet zoals andere jaren, en dat hebben honderden Britten op skivakantie in Zwitserland nu ook mogen ondervinden. Er leek geen vuiltje aan de lucht, met al enkele dagen vertier op de latten, tot ze een quarantaine opgelegd kregen. Resultaat: het merendeel vertrok in de nacht van zaterdag op zondag met de noorderzon, omdat ze de claustrofobische toestanden op hun hotelkamer niet meer zagen zitten.

Het skioord Verbier in het Zwitserse kanton Wallis is zeer geliefd bij Britten. Ook dit jaar, ondanks het nog altijd fel om zich heen grijpende coronavirus. De Britten waren welkom, tot recentelijk de berichten opdoken over een nieuwe, mogelijk veel besmettelijkere variant van het virus die in het Verenigd Koninkrijk was aangetroffen.

Zwitserland legde op 20 december alle vluchten vanuit Groot-Brittannië stil. Maar de autoriteiten in Bern hadden nog meer in petto: iedereen die sinds 14 december vanuit het Verenigd Koninkrijk in Zwitserland was aangekomen, moest met terugwerkende kracht voor 10 dagen in quarantaine, te rekenen vanaf de dag van aankomst. Een flinke streep door de rekening van de wintertoeristen die al enkele dagen uitgebreid de skipistes verkenden.

Hoteluitbaters in Verbier vonden zondagochtend de aan de hotelkamerdeuren gedeponeerde ontbijtschotels onaangeroerd terug. “Ik begrijp de woede van die mensen”, aldus Jean-Marc Sandoz, woordvoerder van de gemeente Bagnes, waartoe Verbier behoort. “Gezinnen met kleine kinderen zagen zich plots vastgezet op een ruimte van 20 vierkante meter. Dat was niet uit te houden.”

Snel naar Frankrijk

Intussen is duidelijk dat sommige Britten de wijk genomen hebben naar buurland Frankrijk. Daar zijn de skistations vanwege de coronacrisis sowieso gesloten, maar ze kunnen er tenminste een frisse neus halen. Verbier had nochtans inspanningen gedaan om zijn wintertoeristen op een vlucht naar huis te krijgen, maar toen bleek dat op een vliegtuig stappen pas kon als de tien dagen quarantaine was uitgezweet, kwam die optie te vervallen.

Een vijfde van de wintergasten in het ongeveer 9.000 zielen tellende Verbier komt traditioneel uit Groot-Brittannië. Door alle quarantaineheisa heeft het skioord nu het etiket gekregen van ‘coronahotspot’, waardoor ook veel Zwitsers afhaken voor hun skivakantie. “Eén van onze zwartste weken”, luidt het in de gemeente.