Ook vandaag druk in Hoge Venen, politie vraagt opnieuw om weg te blijven

Zondag was het opnieuw erg druk in de Hoge Venen. Duizenden wandelaars trokken naar het gebied om van de eerste sneeuw te genieten, maar dat zorgde ook voor heel wat verkeershinder. De politie vroeg al rond de middag om het gebied te vermijden.

Net als zaterdag was het op zondag erg druk, vooral aan de Baraque Michel en Signal de Botrange. De parkings waren rond het middaguur al verzadigd en de politie was opnieuw talrijk aanwezig. Burgemeester Daniel Stoffels van Waimes betreurt dat sommige voertuigen de hellingen zijn opgereden zonder winterbanden. “Dat heeft hier en daar voor verkeersproblemen gezorgd”, klinkt het. Volgens de politie is het ook opletten op de baan zelf: omdat de sneeuw blijft liggen kan het op sommige plaatsen erg glad zijn. “Vermijd de regio”, klonk het al snel.

De politie plaatste ook barrières aan de skipiste van Ovifat. Skiën is verboden en de autoriteiten willen zo vermijden dat mensen er zouden samentroepen en de hellingen met een slee zouden afdalen.

Foto: BELGA

Foto: BELGA

Foto: BELGA