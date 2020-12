Politiemannen schenden zelf coronaregels in Molenbeek: met z’n allen rond de gourmet

Brussel / Sint-Jans-Molenbeek - De politiezone Brussel-West is een intern onderzoek gestart naar enkele van hun eigen agenten nadat er een foto is uitgelekt van een hoop agenten die rond de tafel zitten met enkele gourmettoestellen. De foto circuleert reeds sinds zaterdag via sociale media en zorgt voor heel wat misnoegde reacties.

Eerst werd er getwijfeld over de echtheid van de foto, maar wie goed kijkt ziet hoe één van de agenten een mondmasker rond de elleboog heeft, wat al doet vermoeden dat de foto redelijk recent is genomen.

De korpschef ad interim, Johan Berckmans, bevestigt nu ook dat de foto wel degelijk echt is. Hij liet meteen een intern onderzoek starten waaruit blijkt dat het ‘spijtig genoeg’ om personeelsleden van de zone West gaat die rond de tafel zitten in een commissariaat in Molenbeek.

“De dienst Individuele Onderzoeken zal een grondig onderzoek voeren”, laat de politiezone weten. “Rekening houdend met de huidige coronamaatregelen zullen er ook pv’s worden opgesteld ten aanzien van de betrokken politiemensen. We wensen te benadrukken dat de covid-maatregelen ook in al onze gebouwen dienen nageleefd te worden en dat zowel preventieve als veiligheidsmaatregelen van kracht zijn.”

“Onze politiezone telt meer dan 900 personeelsleden en het is dan ook betreurenswaardig dat de verspreiding van één beeld een impact heeft op de overige personeelsleden”, zegt Berckmans. “Toch is elke veralgemening, op basis van enkele individuen, ongeacht het domein, nefast voor onze hele organisatie. Het personeel blijft mijn onvoorwaardelijke steun en vertrouwen genieten.”