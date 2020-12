Auto knalt tegen boom, joggers doen macabere ontdekking

In Goutroux, deelgemeente van Charleroi, zijn in de nacht van zaterdag op zondag twee mensen omgekomen bij een verkeersongeluk. Twee joggers die aan het bos passeerden, ontdekten het autowrak met de levenloze lichamen.

Zondagochtend omstreeks 9.30 uur zagen twee joggers een auto in het struikgewas liggen. Daarin troffen ze twee levenloze lichamen aan. Ze verwittigden meteen de hulpdiensten maar alle hulp kwam te laat: de personen in de wagen bleken al even overleden.

Wat er precies gebeurd is, moet nog uit verder onderzoek blijken. Wellicht is de auto van de baan geraakt en naar beneden getuimeld in het struikgewas na een forse klap tegen een boom. De inzittenden overleefden die crash niet. Een inwoner van Goutroux vertelt aan lokale media dat hij een enorme klap hoorde in de nacht van zaterdag op zondag, maar niets zag toen hij buitenshuis een kijkje nam.