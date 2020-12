Onderzoek UAntwerpen: “Potentieel van Coronalert-app nog niet volledig benut”

Uit een onderzoek van de UAntwerpen naar het gebruik van de Coronalert-app bij 1.850 Vlamingen blijkt dat ruim een derde van de respondenten de app gebruikt. “Het potentieel van de app wordt zeker en vast nog niet volledig benut”, besluit prof. Michel Walrave.

Het opsporen van contacten zal zelfs met de start van de vaccinatiecampagne van groot belang blijven, want we zullen nog niet meteen verlost zijn van het nieuwe coronavirus. De Universiteit Antwerpen bevroeg daarom 1.850 mensen naar het al dan niet gebruik van de Coronalert-app. De bevraging werd uitgevoerd door de Onderzoeksgroep MIOS, onder leiding van prof. Michel Walrave in samenwerking met Eline Baert (MIOS) en prof. Koen Ponnet (imec-MICT UGent en MIOS).

Uit de resultaten blijkt dat 35,1 procent van de respondenten Coronalert installeerde en reeds opende. Zo’n 7,8 procent opende hem nog niet en 3,5 procent heeft de toepassing alweer verwijderd. Onvoldoende voordelen, zorgen om de privacy en stress die men vreest bij het gebruik ervan, zijn de drie meest aangehaalde redenen om de app niet te downloaden.

“Dit toont aan dat heel wat mensen nog onvoldoende geïnformeerd zijn over het nut en de werking van de app”, aldus Walrave. Net iets meer dan de helft van de respondenten (51,5 procent) verklaarde zelfs nog geen info over de app te hebben ontvangen. Zo’n 4,6 procent van de (ex-)gebruikers gaf aan via de app reeds een waarschuwing te hebben gekregen over een risicocontact. Slechts 2,2 procent van de gebruikers meldt dat ze zelf met Covid-19 besmet waren en hun testresultaat deelden met de database. “Ofwel liepen slechts weinig Coronalert-gebruikers een besmetting op, ofwel waren maar heel weinig mensen bereid hun positief testresultaat anoniem met de database te delen”, aldus Walrave.

Meer filmpjes en duiding

Als ze een rood scherm of een waarschuwing van een risicocontact zouden krijgen, zou 73,6 procent zich laten testen. Ongeveer één respondent op drie is van mening dat de organisator van een evenement, een school of de werkgever de toegang mag ontzeggen als men geen groen scherm kan voorleggen. Meer dan de helft van de gebruikers zou het nuttig vinden om via de app een afspraak voor een coronatest te kunnen boeken of in contact te kunnen komen met een gezondheidsmedewerker.

De resultaten van de bevraging tonen volgens prof. Walrave aan dat het potentieel van de app nog niet volledig benut wordt. “Tot dusver benadrukte onze overheid vooral dat we Coronalert moeten gebruiken. Maar filmpjes die eenvoudig en visueel ingaan op het nut en de werking van de app, en hoe de app onze privacy beschermt, zouden een absolute meerwaarde zijn. Dat bewijzen meerdere buitenlandse voorbeelden.”