Leandro Trossard en Brighton laten de zege in het slot wegglippen bij West Ham

Brighton & Hove Albion heeft zondag in de Premier League tot twee maal toe een voorsprong uit de handen laten glippen bij West Ham United. Het werd uiteindelijk 2-2. Rode Duivel Leandro Trossard speelde bij de hele wedstrijd bij Brighton.

De Seagulls konden rekenen op treffers van Maupay en Dunk, maar West Ham kwam telkens weer langszij via Johnson en Soucek. Ben Johnson is overigens de jongste speler die onder de hoede van David Moyes in de Premier League kan scoren sinds april 2014, wanneer Adnan Januzaj op negentien jarige leeftijd scoorde tegen Newcastle. Daarnaast was het ook Johnsons eerste Premier League doelpunt ooit. Van een geslaagd kerstcadeau gesproken.

In de tussenstand blijft Brighton in degradatiegevaar. Trossard en co zijn zestiende met dertien punten, slechts twee punten meer dan Fulham dat op de eerste degradatieplaats staat. West Ham is comfortabel tiende met 22 punten.