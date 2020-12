Pierre Van Damme opgetogen over doorbraak vaccin AstraZeneca: “Als ze eind januari leveren, kunnen we onze timing opschuiven naar voren”

Het farmaciebedrijf AstraZeneca, dat samen met de universiteit van Oxford aan een coronavaccin werkt, heeft een “winnende formule” voor de werkzaamheid gevonden. Dat zegt topman Pascal Soriot van het Brits-Zweedse bedrijf in een zondag gepubliceerd interview met de krant The Sunday Times. Vaccinoloog Pierre Van Damme is alvast zeer opgetogen.

Het vaccin, dat momenteel wordt geëvalueerd door de Britse toezichthouder, biedt volgens hem “100 procent bescherming” tegen ernstige vormen van de ziekte COVID-19. “We denken dat we de winnende formule hebben gevonden en hoe we een effectiviteit kunnen bereiken die, met twee doses, net zo hoog is als elke andere”, zegt Soriot. Hij voegt eraan toe dat testen zullen aantonen dat zijn vaccin een effectiviteit heeft die gelijk is met de 95 procent van Pfizer-BioNTech en de 94 procent van Moderna.

De Britse regering meldde op 23 december dat de ontwikkelaars van AstraZeneca en Oxford alle gegevens over het middel hadden ingediend bij de Britse medicijnenwaakhond MHRA. Volgens The Sunday Telegraph wordt naar verwachting op maandag 4 januari het groene licht gegeven om het vaccin te verspreiden.

Pierre Van Damme is optimistisch over de doorbraak van AstraZeneca Foto: BELGA

Timing opschuiven

Vaccinoloog Pierre Van Damme (UAntwerpen) is opgetogen met het nieuws. “We kampten met twee vertragingen. Eerst was er Pfizer die ons land in januari niet van 600.000 dosissen maar van 300.000 dosissen zal voorzien. En dan is er AstraZeneca. Over hun gegevens is veel onduidelijkheid ontstaan waardoor ze vertraging hebben opgelopen en bijgevolg wij ook. Maar nu lijken ze toch een versnelling te zorgen. Stel dat ze tegen eind januari kunnen leveren dan kunnen we onze timing weer opschuiven naar voren. Dan denk ik dat we zoals aanvankelijk vooropgesteld de eerste 65-plussers in maart kunnen vaccineren.”

LEES OOK. OVERZICHT. Vaccinatiecampagne van start: hoe gaat dat in z’n werk, wie komt er na Puurs en kan je een vaccin weigeren? (+)

Toch is het nog even wachten op verdere details over de doorbraak van AstraZeneca. “We hebben enkel informatie uit Britse media”, aldus Van Damme. “De details achter hun nieuwe dosering hebben we nog niet kunnen inkijken. Dat zou ik toch graag eerst doen, voor verdere uitspraken te doen.”

Grote effectiviteit

Eerder kwam uit verschillende testen naar voren dat het vaccin van AstraZeneca een gemiddelde effectiviteit had van 70 procent. Maar dat steeg later naar 90 procent, afhankelijk van de dosering.

De Europese landen hebben in oktober alvast 300 miljoen doses besteld bij AstraZeneca, die worden afgenomen als het vaccin zich daadwerkelijk heeft bewezen. De Europese Commissie heeft soortgelijke deals gesloten met vijf andere vaccinmakers.